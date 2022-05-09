16 yaşındaki genç kız elinde deodorantla ölü bulundu

16 yaşındaki Brooke Ryan isimli genç kız, Avustralya'nın Yeni Güney Galler kentindeki evlerinde annesi tarafından ölü bulundu. İddiaya göre genç kız deodorant kokladıktan sonra hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz netleşmese de deodorantın içindeki aerosolleri soluduğu için gerçekleştiği düşünülüyor.

Avustralya’da yaşayan 16 yaşındaki Brooke Ryan, okul müdür yardımcısı olan annesi tarafından elinde bir kutu deodorant ve havluyla yerde yatar halde ölü bulundu. Brooke Ryan, yetenekli bir atlet ve başarılı bir öğrenciydi. İleride İngilizce eğitimi almayı planlıyordu ve avukat, fizyoterapist veya güzellik uzmanı olmayı hedefliyordu.

''KABUS GİBİ''

Anneler Günü’nde röportaj veren acılı anne, kızının cansız bedenini bulduğundan beri her günün kabus gibi geçtiğini söyledi. Ölümünden sonra Brooke, annesi Anne'yi, kanalizasyon fabrikasını yöneten babası Deon'u, üç ağabeyini, erkek arkadaşını ve geniş bir arkadaş çevresini acı içinde bıraktı.

ÖLÜM NEDENİ NETLEŞMEDİ

Adli tıp raporu henüz açıklanmadı ve genç kızın ölüm nedeni netleşmedi. Ancak iddiaya göre Brooke Ryan, deodorantın içinde bulunan aerosolleri soluduğu için hayatını kaybetti. Brooke'un vücudu, kalp krizi geçirdiğini düşündüren morluklarla kaplıydı. Annesi kızının deodorantın içindeki maddeleri kötüye kullandığını düşünmüyordu ancak Brooke uyuşturucu etkisi için deodorantı içine çekmiş olabilir.

''DAHA FAZLA EĞİTİM VERİLMELİ''

Klinik toksikolog Dr.Ingrid Berling, gençler ve çocuklar arasında uçucu madde kullanımının arttığına dair endişe verici kanıtlar paylaştı. Brooke'un annesi Anne Ryan, hem ebeveynler hem de gençler için uçucu maddelerin riski hakkında daha fazla eğitim verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hatta çocuklar için zehirli madde içeren kimyasalların marketlerde ayrı raflarda ve kilitli dolaplarda tutulmasının daha doğru olduğunu söyledi.

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