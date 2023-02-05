16 yaşındaki genç kız vahşi köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti

Avustralya'nın Perth kentindeki Swan Nehri'nde yüzerken köpekbalığı tarafından parçalanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızın Stella Berry olduğu belirlendi.

Cumartesi günü Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletindeki Swan Nehri’nde köpekbalığı saldırısına uğrayan ve bu nedenle yaşamını yitiren 16 yaşındaki Stella Berry’nin, Shenton College’da 11. sınıfta olduğu doğrulandı.

Okul, pazar sabahı velilere bir e-posta göndererek Stella’nın ailesine başsağlığı diledi.

16 yaşındaki Stella Berry, köpek balıklarının vahşi saldırısına uğradı…

Raporlara göre, köpek balığı saldırısına uğrayan kız, cumartesi günü saat 15.30’dan sonra Perth’in güneyindeki Fremantle trafik köprüsünün yakınında nehirden çıkarıldı ve bacağında ciddi yaralanmalar görüldü. Sağlık görevlileri nehir kıyısına koştu ancak kızın hayatını kurtaramadılar.

Polis, saat 18:00’den hemen önce kızın olay yerinde öldüğünü doğruladı. Genç kızın arkadaşlarıyla jet ski sürdüğü öğrenilirken polis, gençlerin bir yunus sürüsü gördüklerini ve Stella’nın yunuslarla yüzmek için suya atladığını düşünüyor.

KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA…

Daha önce bir görgü tanığı, The West Australian’a gencin trafik köprüsünden aşağı arkadaşlarıyla ip salladığını söyledi.

Gazeteye konuşan bir çocuk, “Kız halatlı salıncaktan atladı ve sonra bir boğa köpekbalığı onu altına çekti ve ardından erkek arkadaşı onun dışarı çıkmasına yardım etmeye çalıştı. Ve sahilde öldü.” dedi.

Denize atladıktan sonra bir boğa köpek balığı tarafından saldırıya uğrayan genç kızı, erkek arkadaşı kurtarmaya çalışılsa da başarılı olamadı.

Batı Avustralya Balıkçılık Bakanı Don Punch, kızın ailesine başsağlığı dilerken yaptığı açıklamada, “Olanlardan dolayı inanılmaz derecede üzgünüm ve kurbanın ailesiyle arkadaşlarının neler yaşadığını hayal bile edemiyorum” dedi.

sözcü.com.tr