16 yıldır hamile ve 12 çocuk annesi! İlginç olan bu değil ama..

Iris Purnell isimli sosyal medya fenomeni neredeyse yirmi yıllık hamilelik hayatından sonra, hamile bir anne olarak yaşamaya nasıl bu kadar alıştığını ve şiş bir karnı olmaması fikrine uyum sağlamakta zorlandığını anlattı. @mrsstorm11 kullanıcı adı altında büyüyen takipçi kitlesiyle birlikte sosyal medyada şöhret kazanan Iris, yakın zamanda nasıl hissettiğini anlattığı bir video yayınladı.

ALIŞMAYA ÇALIŞIYOR

''Hala hamile olmamaya alışmaya çalışıyorum. #12çocukannesi'' açıklamasıyla video yayınlayan Iris, 2004'ten 2019'a kadar her yıl inanılmaz bir şekilde hamile kaldığını söyleyen kadın, 2020'den beri işlerin değiştini ve 12 çocuklu büyük ailesine odaklanıp sosyal medyadaki paylaşımlarına vakit ayırdığını anlattı.

''BUNA DEĞER''

Iris ayrıca on iki çocukla hayatın bazen zor olabileceğini ama bir an için bile bunu değiştirmeyeceğini iddia etti.Sosyal medya paylaşımlarından birinde "Kolay olmayabilir ama buna değer..." yazılıydı.

DİKKAT ÇEKEN KONU BAŞKA

Ancak Iris'e dair en dikkat çeken şey 16 yıldır hamile olması ya da 12 çocuğu olması değil, Iris'in çocukları için seçtiği isimler oldu. Ailecek çektikleri bir videoda çocukları tek tek isimleriyle tanıtan kadın, herkesi şaşırttı.

İSİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

Iris, çocuklarına eşine az rastlanır isimler koydu. Iris'in ilk çocukları şimdi 16 yaşında ve isimleri Malikhai ve Junior. Küçük kardeşleri Jahni 15 yaşında ve sonra gelen Trinity ise şimdi 13 yaşında. Messiah 11, JoJo 10, Love 9, ve Seven ise 8 yaşında. Seven (İngilizce'de 7 sayısı) Iris'in 8. çocuğu olmasına rağmen isminin "Seven" olması dikkat çekiyor.

Sonrasında tek yaygın isim sahibi olan 6 yaşındaki Michael geliyor. Onu ise 5 yaşındaki Royal, 3 yaşındaki Heavenly, iki yaşındaki Hope takip ediyor.

