Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere bugün sandığa gidiyor. Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için oy verme süreci saat 08.00’de başladı. Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 54.61 olarak açıklandı.

16:00 itibariyle ülke geneli seçime katılım yüzde 54.61

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, KKTC’de saat 16.00 itibarıyle seçimlere katılım oranını açıkladı. Buna göre;

Lefkoşa’da yüzde 52,

Mağusa’da yüzde 50.31,

Girne’de yüzde 54.3,

Güzelyurt’ta yüzde 52.70,

İskele’de yüzde 56.16,

Lefke’de yüzde 62.3 katılım oldu.

Ülkede kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 718 sandık bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak. Şu ana kadar oy verme işlemleriyle ilgili, YSK’ya iletilen herhangi bir sorun yaşanmadı.