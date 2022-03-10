17 Aylık sürede Kapalı Maraş’ı 390 bin 745 kişi ziyaret etti

6 yılın ardından 8 Ekim 2020’de bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş’ı bugüne kadar 390 bin 745 kişi ziyaret etti.

Polisten verilen bilgiye göre, Kapalı Maraş, açılmasının ardından 17 aylık süre içerisinde 390 bin 745 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu rakamın KKTC nüfusuna eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Gazimağusa bölgesi içerisinde yer alan, kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020’de başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla ikinci aşamaya geçilen Maraş’ta, yüzde 3,5’lik bölüm askeri bölge statüsünden çıkarılarak, sivilleştirildi.1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan KKTC sınırları içindeki Maraş, salgın koşullarına rağmen ilgi odağı olarak, çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Çevre ve peyzaj düzenlemeleri de yapılan bölgede bulunan Bilal Ağa Mescidi yeniden ibadete açıldı. Ayrıca çay bahçesi de hizmete girdi.

Ziyaretlerin yanı sıra bölgede sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için sürdürülen müzakerelerde zaman zaman gündem konusu olan Maraş’a ziyaretçilerin kabulü, 46 yıl sonra yapılan düzenlemelerin ardından 8 Ekim 2020’de başlamıştı.

BRTK