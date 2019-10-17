17 EKİM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Sevgiliniz ilk defa sizin isteklerinize kayıtsız kalıyor siz ona daha yakın olmak istedikçe onun sizi reddetmesi sizin hayli üzüyor. İşler iyi gitmiyorsa hayır demek kaçınılmazdır. Bundan korkmayın artık. Özel yaşamınızdaki olumsuzluklar ise sizi iş yaşamınızda daha da güçlendiriyor. Öfkenizin enerjisini işinize verebiliyorsunuz. Konu iş olunca kendinize olan güveniniz yükseliyor ve bu işinize yansıyor.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Aşk hayatınızda daha açık olmalısınız bu size eskisinden de iyi gelecek. Konuşulmayan pek çok sorun karşılıklı güvensizlik yaratmıştı. Her şeyin konuşulması için tam zamanı. Maddi durumunuzu iyileştirmek için yeni fırsatlara açık olmanız gerekmektedir. İşyerinizin teknik gelişmelerin gerisinde kalması sizi başka seçenekler aramaya itiyor. Maddi anlamda sarsılmamak için riskleri ortadan kaldırmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızda bazı gelişmeler yaşayacaksınız ancak bu gelişmeleri olumlu olması sizin elinizde. Bu aralar tavırlarınıza dikkat etmelisiniz. Bu hafta sizin için sürprizler haftası. Alacağınız güzel haberler var. Beklenmedik misafir ise hayatınızda yeni sayfaların açılmasına neden olabilir. Aşk hayatınızda ise olumlu gelişmeler olacak. Parasal konularda sıkıntılar aşılmak üzere, biraz sabır.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sevgiliniz ile aranızda bazı çatışmalar yaşıyorsunuz ve bunun için sizden bir açıklama bekliyor, bu halde aşk hayatınız riske girebilir girmemesi içinde bu açıklamayı birbirinize borçlusunuz. Aksi halde aşk hayatınız riske girebilir. Planlarınızın gerçekleşmesi için zamana ve maddi desteğe ihtiyacınız var. İşyerinizde bir arkadaşınızla yaşadığınız dayanışmayı yakında küçük bir ortaklığa dönüştürebilirsiniz. Çevrenize güven verici ve sakin davranmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Aşk hayatınızda yeni bir döneme giriyorsunuz hatta bu dönem sizi biraz endişelendiriyor ki siz bu histen hiç hoşlanmazsınız. İş hayatınızda önemli gelişmeler var ve bu yüzden hafta başından itibaren sıkıntılarınızı atacaksınız. Çelişkili baktığınız bir konu daha uzun süre sizi düşündürmeye devam edecek. Tahminlerinizi doğru kullanırsanız bu sizi iyi yönde etkileyecek. Bel ağrılarınız yeniden nüksedebilir dikkat.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Son günlerde duygusal olarak yoğun yaşadığınız bir döneme girdiniz. İş hayatınızda ki bunalımlardan çıkmak sizin için hayli zor olacak. Ama daha önceden planladığınız şekilde çalışmalarınızı sürdürebileceksiniz. Bildiğiniz yöntemlerden vazgeçmek istemeyeceksiniz ve sistemli olarak isteklerinizin üzerine gidebileceksiniz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Aşk hayatınızda iyi gitmeyen bazı konular var bunun sebebini çevrenizde değil de kendinizde aramalısınız. Sürekli sizin istekleriniz üzerinden bir ilişkiyi yürütmenin imkansız olduğunu anlamalısınız. İş ortamınızın şartlarının sizi ileriye götüremeyeceğini düşünüyorsanız yeni fırsat ve imkanlara açık olmalısınız. İddialı olmak iyidir ancak durumu kabullenmek de akıllıca olur.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Aşkınızla daha yakın ve samimi duygular içerisinde olmak istiyorsunuz ama bunun için ortak zamanlar yaratmalısınız. İşin tüm hayatınızı teslim almasına izin vermeyin artık. Son günlerdeki zihin dağınıklığından kurtulmalısınız. Bazı zamanlama hataları yapabilirsiniz. Yeni yatırımlar için gelecek teklifleri değerlendirebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Aşk hayatınızdan eskiye oranla daha memnunsunuz. Kendinizi çok yönlü geliştirme çabalarınız işe yaramaya başladı. Düzen içerisinde ve toparlayıcı bir yaklaşımda olduğunuz bir dönemdesiniz. İş yaşamınız sizin doğru hamleler yapmanızı bekleyen bir kale gibi. Bazı engelleri kaldırırsanız hayatınızı daha kolay yaşayacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Sevdiğinize onu sevdiğinizi ifade etme yöntemlerini geliştirmelisiniz. Ona onun anlayacağı şekilde yaklaşmalısınız. Değişik projelerde fikri sahibi olma şansınız artıyor. Yetkililerin sizden beklediği çalışma performansı, sandığınızdan oldukça fazla. Kendinizi biraz da, sizi değerlendirmesi gerekenlerin gözüyle izleyebilmelisiniz. Parasal konularda daha tutumlu olmayı öğrenmediğiniz takdirde oldukça zorlanacaksınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Aşk yaşamınızda olumlu ve mutlu olaylar yaşayabilirsiniz, kendinize bakmaya başlasanız iyi olacak. Üstelik aileniz de bu konuda sizin yanınızda. İş yaşantınızda da rahat bir gün sizi bekliyor. Bugün işlerinizi kolaylıkla halledebileceğiniz ve kendinize vakit ayırabileceğiniz birgün. Bugün iş yerinizden erken ayrılmanız muhtemel. Son zamanlarda aldığınız kilolar başınıza dert olmadan formda kalmanın yollarını bulmalısınız ve atağa geçmelisiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İlişkilerinizde zamansal bir sıkıntı yaşıyorsunuz, bu konuyu şimdilik dillendirmeseniz de ilerleyen zamanlarda canınızı sıkacağa benziyor. Kendinizi ruhsal yönden iş yerinde gelişime açık hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Bireysel yürütebileceğiniz çalışmalar bugün daha da verimli olacaktır. Yolculuk yapma fikri aklınıza zaman zaman gelse de (maddi) parasal durumlarınızı iyileştirmelisiniz.