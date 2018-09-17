17 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde işlerinizde ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Alacağınız kararlarda aceleci olmamanızda yarar var. Yaşadığınız olaylara karşı bugün yeni bakış açıları geliştirmeniz mümkün. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Ailenizle ilgili konular gündeminize gelebilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize yönelmek, keyifli alanlarda olmak sizi rahatlatacaktır. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Bu konuda farklı bakış açılarına ihtiyaç duymanız mümkün. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Kriz çıkaranlardan uzak durmanızda fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma ortamınızda yaptığınız işlerinizde planlı ve araştırmacı bir tavır sergilemeniz mümkün. İşlerin detayları bugün size farklı bakış açıları sunabilir. Başarı sizin için ön planda olacaktır. Beklemediğiniz hızlı ve sürpriz haberler alabilirsiniz. Hizmet verdiğiniz kişilerden ya da kuruluşlardan olumlu geri bildirim almanız motivasyonunuzu yükseltebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebileceğiniz bir gündesiniz. Ortaklık gerektiren konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde eşinizle veya sevgilinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Duygusal olarak eşinize daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün yapmış olduğunuz işlerinizde daha planlı hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Sizin için ön planda olmak ve başarmak çok değerlidir. İlgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katmanız mümkün. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelecek. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Gelecekle ilgili planlar yapmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Yurt dışına taşınmak isteyebileceğiniz zamanlar içerisindesiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz, kendinizi fazla yormamaya çalışın. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız yerlerde olmak için fırsat yaratabileceksiniz. Yapmış olduğunuz işlerinizde farklı planlamalar yapmanız mümkün.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma ortamınızda yapacağınız planlamalar ile işlerinizi hızlı ve keyifli bir şekilde yapmanız mümkün. Kariyer konularınızın öne çıkacağı bir gündesiniz. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Sorumluluklarınız artabilir. İş yükünüzü daha kolay paylaşmanız olası. İkili ilişkilerinizde uyum ve anlayış arayabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kariyer ve başarı konuları sizin için ön planda olacaktır. Yapmış olduğunuz işlerinizde en iyisini yapmak için çaba sarf edebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizle işleri kontrolünüz altına alabileceksiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak ve netleştirmek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla güzel anlar paylaşmak için bir araya gelebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Fakat yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün olamayabilir. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak sizin için daha iyi olabilir. İşlerinizle ilgili planlamalar yapmak sizi rahatlatacaktır. Gün içinde keyif alacağınız işlere ve hobilerinize yönelmek size keyif verecek.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün sorumlu olduğunuz işlerinizi başarıyla tamamlamak için var gücünüzle çalışabilirsiniz. Takibini yapmış olduğunuz işleriniz kontrolünüz altında ve düzenli bir şekilde işler. Üstlerinizle yapacağınız görüşmelerde alacağınız olumlu sonuçlar sizi daha çok motive edecektir. Yeni projelerin planlamasını yapmak için heyecan duyabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün geleceğiniz ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gelecek planlarınızı yaparken finansal durumunuzu da göz önünde bulunduracaksınız. Çeşitli yatırım yolları arayabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatça işlerinizi toparlayabileceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Hareketli zamanlar içerisindesiniz. İletişimde aktif olacağınız bir gündesiniz. Zihinsel faaliyetleriniz hızlanır. Beklenmedik sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yakın yerlere yolculuk planlamanız olası.