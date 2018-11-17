17 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilediren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Ay Balık burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Ancak aşkta daha sakin olmaya bakmalısınız.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.
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