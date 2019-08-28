17. KIBRIS TİYATRO FESTİVALİ BAŞLIYOR

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali pazartesi akşamı Dostlar Tiyatrosu’nun “Merhaba” oyunuyla başlıyor.

Festival’de 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak.

Birbirinden değerli tiyatroların ve sanatçıların yer alacağı festival oyunlarının biletleri, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve www.biletinial.com adresinden satılmaya devam ediyor.

Gölge oyunu “Çöp Canavarı”, çocuk oyunları; “Masal Masal içinde”, “Bir Uzay Macerası Yeni Dünya”, “Tavşan Aranıyor” ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda, diğer oyunlar ise Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Tüm oyunlar saat 20:30’da, çocuk oyunları ise saat 14:00 ve 16:00’de başlayacak.

BRT/TAK