17 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni çözümler üretebilirsiniz. İş hayatınızdan alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Yetenekleriniz doğrultusunda daha fazla konu ile ilgilenmeniz gerekebilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz işleriniz için palan yapabilirsiniz. Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yön verebilirsiniz. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecek. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Somutlaştırmak istediğiniz konularla ilgili eğleme geçebilirsiniz. Bazı konulara yenilik getirebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere yön verebilirsiniz. Gün içinde geleceğinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. İlişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Bilemediğiniz konularla ilgili gizli kalan olaylar ortaya çıkabilir. Kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sorumlu olduğunuz işlerinizle daha fazla göz önünde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Gün içinde gelecekle ilgili planlarınızla ilgilenebilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Birkaç konuyla birlikte ilgilenebilirsiniz. Sanatsal aktivitelere zaman ayırabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Değişik fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Çabalarınızın karşılığını alabilirsiniz. İşlerinize yenilik katabilirsiniz. Farklı projeler oluşturabilirsiniz. Bazı konuların netlik kazanması gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda harcama yapabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Uğraştığınız işlerinize yön vermek gelişiminiz için daha iyi olabilir. Ruhsal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar organize edebilirsiniz. Gelecek hayallerinize yeni bakış açısı katabilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizdeki kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ortaklı para konuları gündeme gelebilir. Gün içinde banka işleriyle ilgilenebilirsiniz. Harcamalarınızda dikkatli olmanızda fayda var. Bugün hayatınızda sizi yoran konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konular zaman zaman kriz yaratabilir. Yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çalışma arkadaşlarınızla olan konularda rahatlamalar olabilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinizde güzel gelişmeler olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sorumlu olduğunuz işlerde bürokratik konular gündeme gelebilir. Çalışma hayatınızla ilgili koşullar sizi biraz yorabilir. İşlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bazı olaylar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki engelleri aşmak için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var. Gün içinde kendinize zaman ayırmaya çalışın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Özel hayatınızda engelleri aşmak isteyebilirsiniz. İlerlemek istediğiniz yönü netleştirmek için planlar yapabilirsiniz. Bugün uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Hobilerinize yönelebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Sorumluluklarınız sizi gün içinde zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda ise kendi yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeylere yönelmek isteyebilirsiniz. Evle ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklik yapabilirsiniz. Gün içinde sanatsal uğraşlar ilginiz çekebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İş hayatınızın yoğunluğundan sıyrılıp kendinize vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler olabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte olmak için program yapabilirsiniz.