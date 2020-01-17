17 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Eğer bugün katılmanız gereken bir parti varsa geç kalmamaya çabalayın ve şık giyinmeye özen gösterin. Çünkü tüm gece boyunca enerjinizi atmak için dans pistinden inmeyeceksiniz!

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bazı günlerin çok durağan geçmesinden şikayetçi olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Bugün o zamanları mumla arayacaksınız! Adeta bir maratonun içindeymişsiniz gibi koşuşturuyorsunuz. Paniğin sizi ele geçirmesine izin vermeyin.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bir grupla beraber çalışıyor olmak zamanınızdan ve enerjinizden fedakârlık yapmanız gerektiği anlamına geliyor. Aksi takdirde yarı yolda tıkanmanız ve ilerleyememeniz çok olası. Bunları göze alarak işe girişmelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün gerçekten çok iyi hissediyor olmalısınız. İnsanların da gözüne bugün daha bir çekici geliyorsunuz! Daha önce fark edilmediğiniz bir şekilde insanların gözüne takılıyorsunuz. Birkaç kişi size ilgisini açık bir şekilde gösterebilir, hazırlıklı olun!

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Otokontrol konusunda zorlanmadığınız bir dönemde olabilirsiniz ancak bunu doğru şekilde kullandığınıza emin misiniz? Öfkenizi kontrol edebiliyor oluşunuzun artık sinirli olmadığınız anlamına gelmiyor. Sizi sinirlendirdiği için kaçtığınız o kişiyle artık yüzleşmenizin zamanı geldi.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yakın arkadaşlarınız hayatınıza pozitiflik katıyor. Onların başarılarını izleyip kendi hayatınızı yolunuza sokmak için ilham alabilirsiniz. Güzel şeylere başlamak için onlarla birlikte masaya oturup beyin fırtınası yapın!

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün günlük rutininizde ufak değişiklikler yapmak sizi mutlu edecek. Her zaman aldığınız kahveye farklı bir aroma ekletebilir, öğlen yemeğinizi başka bir restorandan sipariş edebilirsiniz. Monotonluğu ufak da olsa kırmak iyi gelecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Arkadaşınızın yönettiği bir projeye bugün sizin de yardımınız dokunabilir. Başlarda iş gözünüzde büyüse de ilerleyen saatlerde çok eğlendiğinizi fark edeceksiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

“Öfkeyle kalkan zararla oturur” sözünüzü bugün kulağınıza küpe etmenizde fayda var. Herhangi bir tartışmanın içine girdiğinizde bir anlık öfkeyle pişman olacağınız şeyler söylemeyin. Gerçekten arkasında durabileceğiniz kelimeler kullanın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Diğer insanları dinlemek bu aralar kendinizi dinlemekten daha kolay geliyor. Kafanızın içinde dönen diyaloglar size bir anlam ifade etmiyormuş gibi geliyor. Bilinçaltınızın size vermek istediği mesajları da dinlemenizde fayda olacak.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Her zamanki egzersiz düzeninizi bugün biraz değiştirmeyi deneyin. Sürekli aynı şeyleri yapmanız hem sizi hem de bedeninizi sıkıyor. Farklı bir antrenman hazırlayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Elinizde sihirli bir küre yok ve geleceği görmeniz imkânsız. Bu yüzden sabretmekten başka şansınız yok. Gelecek konusunda bu kadar gergin olmamaya çalışın.