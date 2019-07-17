17 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı davranmanız gereken zamanlar var. Bazı işlerinizi bitirebilmeniz için, feragat etmeniz gereken durumlar olabilir. Bürokratik konularla uğraşıyorsanız, işleri fazla aceleye getirmemeye özne göstermelisiniz. Bugün annenizle ilgilenebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Seyahat programları yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Eğlenceli programlara dahil olmak isteği içinde olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Finansal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Ödemelerde sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar tarafından engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmekten keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı etkileşimde olduğunuz kişilere karşı özen göstermeniz gerekebilir. İlişkilerde çözülme yaşanabilir. Karar vermeniz gereken konularda iç sesinizi dinlemenizde fayda var. Uğraştıran durumlara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk alacağınız uğraşlarınızla ilgilenmeye zaman bulacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma hayatınızla ilgili koşullarınız gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz. Çalışma konularında tamamlanmalar olabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Ani gelişen olaylara karşı kontrolünüzü elden bırakmayın. Akşam saatlerinde duygularınıza daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Keyif alacağınız zamanlar geçirebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerine doğru ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bitirmeye çalıştığınız işlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Sakinliğinizi korumaya çalışın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, fazla etkisinde kalmamaya özen gösterin. Aile içindeki konularda sıkışmalar yaşanabilir. Bitmemiş işlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde çıkabilecek tartışmalara dikkatli olmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İletişiminizin yüksek olduğu hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Bugün yapacağınız ticari sözleşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir. Öğleden sonra arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar içinde olabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla sorumlulukları paylaşmakta anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki saatlerde uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde olası tartışmalardan uzak durmaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. İlişkilerde anlayış ve uyum arayacaksınız. Beslenme düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizi bitirmek için özel bir çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hayatınızda gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Toplu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde işleriniz yoluna girecektir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız ufak çaplı tartışmalardan uzak kalmanızda fayda var.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İşten gelen destekler var. Arkadaşlarınızla birlikte sanatsal konularla uğraşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla gösterme eğilimi içinde olabilirsiniz.