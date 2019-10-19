17, ULUSLARARASI KUZEY KIBRIS MÜZİK FESTİVALİ

17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde çarşamba akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’nda 3 BasSes Konseri yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, Telsim ana sponsorluğu ile iletişim sponsorluğunda; Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele Turizm, Huzur Ağaç, Major Music ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Festival 26 Ekim Cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda Bellapais Gardens’ ın ev sahipliğinde yer alacak ünlü Türk Piyanist Gökhan Aybulus’un piyano resitali ile devam edecek.