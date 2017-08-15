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17 VE 19 YAŞINDAKİ İKİ GENÇ ERCAN'DA TUTUKLANDI!

17 VE 19 YAŞINDAKİ İKİ GENÇ ERCAN'DA TUTUKLANDI!

Daha 17 yaşında ama...

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ERCAN’DA UYUŞTURUCU

Ercan Hava Limanı’ndan KKTC'ye dün giriş yapan 17 yaşındaki T.K.’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu,  üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 130 hap ile hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5 gram ağırlığında madde bulundu.

Adı geçen şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan T.K. (E-19) tutuklandı.

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