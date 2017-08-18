17 YAŞINDA BEYİN KANAMASI GEÇİREN KIZ...

Kıbrıs’ta tatil yaparken beyin kanaması geçiren İngiliz kızın İngiltere’ye dönebilmesi için yardım çağrısı yapıldı.

İRFAN GÜNDÜZLER

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ta tatil yapan 17 yaşındaki Shanna Newby aniden rahatsızlandı, beyin kanaması geçiren talihsiz kız şimdi İngiltere’ye dönmesi gerekiyor. Genç kızın tedavi masrafları için 30 bin Sterlin’e ihtiyaç var.

Genç kızın annesi Karen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Shanna çok sağlıklı biriydi, aniden rahatsızlandı, hastaneye götürdüğümzde doktorlar beyninde dört ciddi kan pıhtısının oluştuğunu söyledi, Kıbrıs’ta ki doktorlar harika bir iş çıkardı ama Shanna’nın İngiltere’deki uzman insanların yardımına ihtiyacı var, bu yüzden onu İngiltere’ye geri götürmemiz gerekiyor” dedi.

Shanna’nın sağlıklı bir biçimde İngiltere’ye götürülebilmesi için hava ambulansına ihtiyaç var tedavi masrafları için 30 bin Sterlin isteniyor. Şu ana kadar 3bin sterlin toplanmış durumda

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