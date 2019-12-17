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  3. 17 YAŞINDAKİ GENÇ BABASININ AV TÜFEĞİYLE KANUNSUZ AVLANIRKEN YAKALANDI
17 YAŞINDAKİ GENÇ BABASININ AV TÜFEĞİYLE KANUNSUZ AVLANIRKEN YAKALANDI

17 YAŞINDAKİ GENÇ BABASININ AV TÜFEĞİYLE KANUNSUZ AVLANIRKEN YAKALANDI

Yasal işlem başlatıldı!

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Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre: 15.12.2019 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, İncirli – Köprülü köyleri arasında 25-26 numaralı av bölgesi içerisinde polis tarafından yapılan kontrolde, A.Ö.’nün (E-17), babası A.Ö.(E-46) adına kayıtlı av tüfeği ile kanunsuz olarak avlandığı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

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