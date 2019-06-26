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17 yaşındaki genç kız intihar etti

17 yaşındaki genç kız intihar etti

İskele'de intihar

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İskele’de sakin Özce Zeynep Gülmüş intihar etmek suretiyle hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17:00 sıralarında, İskele’de sakin Özce Zeynep Gülmüş (K-17) kalmakta olduğu daire içerisinde ölü olarak bulundu.

Özce Zeynep Gülmüş’ün intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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