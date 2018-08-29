17 yaşındaki kıza 2 ay boyunca tecavüz!

Fas'ın Beni Mellal kentinde, kaçırdıkları 17 yaşındaki bir kadına iki ay boyunca tecavüz etmek ve şiddet uygulamakla suçlanan 12 kişi gözaltına alındı.

Haziran'da kaçırılan Khadija adlı kadın, geçen hafta televizyona çıkıp başından geçenleri anlatmış, vücudundaki yara izleri, sigara yanıkları ve sinkaflı ifadelerin yer aldığı dövmeleri göstererek "Hayatımı mahvettiler. Onları asla affetmeyeceğim" demişti. Olay ülkede büyük öfkeye neden olmuştu.