17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YOLDAN ÇIKTI, 15 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İnönü-Nergisli Anayolu’nda, dün akşam meydana gelen feci trafik kazasında 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları yaşamını yitirdi.

Ülkemizde art arda yaşanan ve ocaklara ateş düşüren trafik kazası bir can daha aldı. Dün gece saat 22:00 sularında, İnönü-Nergisli Anayolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazası, 15 yaşındaki Hasan Kusetoğulları'nı yaşamdan kopardı.

17 yaşındaki sürücü yoldan çıktı

Basın Subaylığından elde edilen bilgilere göre dün akşam Nergisli - İnönü Anayolu üzerinde, 17 yaşındaki Hasan Sütlüceli, yönetimindeki DE 370 plakalı salon araç ile İnönü istikametinden Nergisli istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki Hasan Kusetogulları, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Hasan Sütlüceli ise tutuklandı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.