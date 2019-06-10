‘170 TL’mi sonra alırım’

Murat Boz ve oyuncu sevgilisi Aslı Enver kısa bir yaz tatilinin ardından önceki akşam Zorlu Center’da görüntülendi.

Arkadaşları Eser Yenenler’in düğünü için yaklaşık üç saat alışveriş yapan ikili, çıkışta kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Minik bir tatil yaptıklarını belirten çift, "Her şey güzel gidiyor. İyi bir tatil yaptık. Eser’in düğünü için buraya geldik ve alışveriş yaptık" şeklinde konuştular. Muhabirlerin "Set ortamını özlediniz mi?” sorusuna Aslı Enver gülerek “Güzel bir ortamımız vardı ama açıkçası özlemedim. Çok yoğun çalıştık, onun için şu an dinlenmek istiyorum" yanıtını verdi.

Lüks araçlarına binen ünlü çift araçlarını teslim eden vale çalışanına 200 lira vererek alışveriş merkezinden ayrıldı. Fakat Murat Boz gazetecilerin oradan ayrıldığını öğrendikten sonra alışveriş merkezinin vale şirketini arayarak verdiği 200 liranın para üstünü yani 170 Lirayı geri istemesi vale çalışanlarını şaşırttı. Murat Boz’un para üstü için geri dönemeyeceği daha sonra tekrar gelip alacağını söylediği öğrenildi.