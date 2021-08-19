171’i yerel 188 pozitif vaka
171’i yerel 188 pozitif vaka
"Toplam 15.330 test yapıldı, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlandı,93 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.330 olup, 171'i yerel 188 pozitif vakaya rastlanmış, 93 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 171 kişi ise yerel vakadır.
71 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 34 kişi Gazimağusa, 8 kişi İskele, 9 kişi Güzelyurt, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-15/ Kızılbaş-3/ K.Kaymaklı-16/ Yenişehir-3/ Çağlayan-1/ Gelibolu-2/ Göçmenköy-1/ Hamitköy-3/ Surlariçi-6/ Alayköy-2/ Taşkınköy-2/ Metehan-1/ Minareliköy-3/ Marmara-3/ Köşklüçiftlik-1/ Arapahmet-1/ Kumsal-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-2/ Değirmenlik-2
Girne
Girne Merkez-17/ Zeytinlik-2/ Alsancak-5/ Karaoğlanoğlu-2/ Arapköy-1/ Doğanköy-1/ Edremit-2/ Kaşgar-1/ Dikmen-2/ Esentepe-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-2/ Karakum-2/ Ozanköy-1/ Lapta-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-8/ Dumlupınar-2/ Maraş-3/ Gülseren-1/ Canbulat-1/ Glapsides Bölgesi-1/ Beyarmudu-5/ Çanakkale-2/ Baykal-2/ Tuzla-1/ Anadolu-1/ Karakol Bölgesi-3 / Ulukışla-1/ Kaliland-1/ Yeniboğaziçi-2/
İskele
İskele Merkez-3/ Kuzucuk-1/ Boğaztepe-1/ Ötüken-1/ Dipkarpaz-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-7 / Aydınköy-1/ Zümrütköy-1
Lefke
Lefke Merkez-1/ Doğancı-1/ Karadağ-1/ Yeşilırmak-1
19 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.330
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 188
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 171
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.250.695
Toplam Vaka Sayısı: 14.432
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.379
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2008
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 64
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1841
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 45
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3559
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 473
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 333
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3170
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 37.620
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