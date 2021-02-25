"Toplam 6179 test yapıldı, 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6179 olup, 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlanmış, 15 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.

10 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli 2 / K. Kaymaklı-3 / / Hamitköy -3 / Çağlayan -2

Girne

Girne Merkez -3 / Lapta -1 / Şirinevler-1 / Kaşgar - 1

Gazimağusa

Paşaköy -1 / Gazimağusa merkez -1 /

İskele-1

25 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6179

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 527. 992

Toplam Vaka Sayısı: 3318

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2932

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 362

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 98

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 260

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4