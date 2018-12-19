18 Aralık Reyting sonuçları açıklandı

Reyting sonuçları 18 Aralık: Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting yarışı…

Reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre geçen haftanın lideri yine rakip tanımadı. Dün akşam yani 18 Aralık'ta Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kıyasıya yarıştı. İşte reyting sıralaması...

Salı akşamının kazananı belirlendi. Reyting sonuçlarına göre Kadın liderliği bırakmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sıralamasında ikinci sırada yer buldu. Üçünçü sıra ise Fox Ana Haber’in oldu. Total reyting sonuçları haberimizin devamında.

REYTİNG SONUÇLARI