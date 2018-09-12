18 İŞ YERİNE İHBAR!

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 3 Eylül ile 7 Eylül tarihleri arasında 86 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 18 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. Falaaddin Cafe isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Alemdağ Gıda isimli işletmeden 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. Akmar 2 Off Licence isimli işletmeye sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve çevre kirliliği nedeniyle; Belça Kermiya isimli işletmeye ise çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 18 Oto Galeri, 4 Oto Yıkama Yeri, 3 Motosiklet Satışı, 4 İnternet Cafe, 2 Pansiyon, 1 Düğün Salonu, 2 Büfe, 4 Eğitim Merkezi, 3 Kuaför Salonu, 13 Restoran, 7 Kafe, 1 Tatlı İmalathanesi, 1 Balık Satış Yeri, 9 Kasap, 2 Gıda Deposu, 9 Market, 3 Spor Salonu.