18 Kıbrıslı Türk'ün cenazeleri Londra'da bir camide ülkelerine gönderilmeyi bekliyor

Londra'da koronavirüs salgını sırasında yaşamlarını yitiren 18 Kıbrıslı Türk'ün cenazeleri Hackney ilçesindeki bir camide ülkelerine geri gönderilmeyi bekliyor.

Kuzey Kıbrıs'ın Londra'daki temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, Bakanlar Kurulu'nun 14 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölmediği düşünülen 11 kişinin cenazelerinin, toprağa verilmek üzere 1 Haziran'dan itibaren Kıbrıs'a götürülmesine onay verdiğini söyledi.

Covid-19'dan öldüğü kesinleşen diğer 7 kişinin cenazeleri için ise hala izin bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs'ın salgın nedeniyle sınırlarını kapatmış olması, geleneklere göre normal olarak mümkün olan en kısa sürede yapılan defin işlemini de geciktiriyor.

Hayatını kaybedenlerin yakınları bu durumdan çok rahatsız.