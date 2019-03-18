18 MART ŞEHİTLERİ LEFKE'DE ANILDI

18 Mart Şehitleri Lefke’de düzenlenen törenle anıldı. Lefke’deki tören Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlendi. Buradaki tören protokol sırasına göre şehitliğe çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Törende daha sonra şehitlik özel defteri Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, 14. Mekanize Alay Komutanı Piyade Albay Aytekin Çabuk, 2. Piyade Alay Komutanı Piyade Yarbay Aygün Osmanlı ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından imzalandı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Teğmen Erdi Kıratlı, 18 Mart tarihinin Çanakkale Boğazının geçilemeyeceğinin ilan edildiği zafer günü olduğunu belirterek, bu zaferin Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı Tören şiirler okunması ve şehitler için din görevlisi tarafından dua okunmasıyla devam etti.

Tören şehit kabirlerine çiçek bırakılmasıyla sona erdi.