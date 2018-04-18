18 NİSAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yakın çevrenizdeki değişimler sizi etkileyebilir. Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda daha fazla güvene ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazı konularda sorunlar çıkabilir. Bir krizi yönetmek zorunda kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde sorumluluklar sizi kısıtlayabilir. Finansal konularda değişim içinde olabilirsiniz. Parasal konularda daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Beklemediğiniz harcamalar gündeme gelebilir. Aşk hayatınızda bilemediğiniz nedenlerden dolayı sorunlar çıkabilir. Ani kararlar almamaya çalışın.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için sorumluluklar almanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konular mücadele gerektirebilir. Özel hayatınız ile ilgili konularda hassas olabilirsiniz. Eşiniz ve aileniz ile ilgili konularda fazla tepkisel olabilirsiniz. Sakin kalmaya çalışın. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmeyin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sabah saatlerinde artan sorumluluklarınız sizi yorabilir. Kendinizi keyifsiz ve içe dönük hissedebilirsiniz. İlişkilerinizdeki gelişmeler sizi tatmin etmeyebilir. Gündeminizdeki konularda acele karar almayın. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda gerginlik yaşayabilirsiniz. Toparlamak istediğiniz konulara konsantre olmalısınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Sorumlu olduğunuz konulara yeni görevler eklenebilir. Gün içinde değişen olayları kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ortaya çıkarmak istediğiniz konulara yönelebilirsiniz. İşlerinize yön kazandırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Aynı sosyal çevreden kişilerle görüşebilirsiniz...

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailenizle ilgili konularda temkinli olmanızda fayda var. Emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yeni konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak isteyebilirsiniz. Sizi daha fazla ilgilendiren işlere yoğunlaşmalısınız. Sizi kısıtladığınızı düşündüğünüz konulardan uzak durmaya çalışın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişimler sizi de etkileyebilir. İşlerinizdeki yoğunluk sizi sıkıntıya sokabilir. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Geleceğe ait konular hakkında düşünebilirsiniz. Arkadaşlarınızla planlar yapmak sizi iyi gelebilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Maddi konularda stres yaşayabilirsiniz. Finansal konularda sizden daha bilgili birinden destek alabilirsiniz. Ortak işlerden kaynaklanan sıkıntılar olabilir. İşlerinizde yeni görevler üstlenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde endişe duyduğunuz konular gündeminizi etkileyebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde değişen durumları iyi yönetebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak çaba gerektirebilir. Sizi uğraştıran durumlarla başa çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Eşinizle ilgili sorumluluklar daha fazla gündeme gelebilir. Gün içinde keyif aldığınız uğraşılarınızla ilgilenebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanmak size iyi hissettirebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bilemediğiniz nedenlerden dolayı stres yaşayacağınız durumlar olabilir. Değişen durumları öngörebilmeniz için olayları iyi anlamak gerekiyor. Sizi yıpratan koşullar gündeme gelebilir. Çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. İşlerinizi detaylandırmanız gerekebilir. Mücadele gerektiren konularda daha başarılı olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Aşk hayatınız ile ilgili konular gündeme gelebilir. Çocuklarınızla ilgili konular sizi oyalayabilir. Gün içinde çatışmalara dikkat edin. Tavrınızı ortaya koyarken sakin kalmaya çalışın. Sorumluluklarınız gün içinde değişim gösterebilir. Keyif aldığınız konular için mücadele verebilirsiniz. Yaratıcılığınızı daha pratik işlerde kullanabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sorumlu olduğunuz konuları maddi kaynaklara çevirmek isteyebilirsiniz. Karar almakta acele etmeyin. Aile hayatınızla ilgili konularda çözmeniz gereken durumlar olabilir. Üstlerinizle olan iletişime özen gösterin. İş hayatınızdaki konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde değişen koşullar size sıkıntı verebilir.