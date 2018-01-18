18 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün geleceğinizle ilgili planları gerçekleştirmek için istek duyabilirsiniz. Mücadele içinde olduğunuz konular size zarar veriyor olabilir. İlgi odağınızı dağıtmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Alacağınız yardımlarla sorumluluklarınızın üstesinden geleceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün iş hayatınızla güçlü kişilerle görüşmeler sağlayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni başlangıçlar olabilir. Gün içindeki sıkışıklıkların keyfinizi bozmasına izin vermemelisiniz. Duygusal olarak mücadele içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konulara daha sakin yaklaşmaya çalışın. Hedeflerinize ulaşmak için çaba göstermeniz gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün yeni şeyler öğrenmek için fırsatınız olabilir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Farklı işlere yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizi etrafınızdaki kişilerle paylaşmak isteyebilirsiniz. Hukuksal konularla ilgilenebilirsiniz. Mücadele gerektiren konular gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularda gelişmeler sağlayabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün sorumlu olduğunuz konulardaki sıkışıklıklar sizi endişelendirebilir. Ortaklı konularda kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Bazı konuları çözmek ve yön kazandırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Gün içinde kriz yaratabilecek durumlar meydana gelebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Rutin işlerinizle ilgilenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün eşinize odaklı bir gün geçirebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele verebilirsiniz. Güçlü kişilerle bir arada olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi dengede tutmaya çalışmalısınız. Birikmiş işlerinizi toparlamanız için doğru bir gün. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Çatışmalardan uzak durun.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda zorlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili işlere dahil olabilir. Gün içinde duygusal dağılmalar yaşayabilirsiniz. Sizi zorlayan koşullar oluşabilir. Hizmet aldığınız kişilerle aranızı iyi tutmanızda fayda var. Başlattığınız işlere yön vermek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte hareket etmek size güç verecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün keyif aldığınız şeylere yönelmek isteyebilirsiniz. Kendinizi şımartabilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Günlük işlerinizi toparlayabilirsiniz. Güçlü kişilerle ilgili konular sizi zorlayabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ev hayatınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Güvenlik konularıyla uğraşabilirsiniz. Toprak veya emlak işlerinizde değişiklikler olabilir. Gün içinde geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Kendi iç dünyanızı daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz. Babanızın sağlığıyla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Mücadele vereceğiniz zamanlar var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün zihinsel olarak yoğunsunuz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın arkadaş çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz. Yeni başlayacağınız konularla ilgili hazırlık yapma fırsatı bulacağınız bir gündesiniz. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz. Ticari konularda yeni kararlar gündeme gelebilir. Yeni haberler duyabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yeni başladığınız işlerinizde çaba göstermeniz gerekebilir. Harcamalarla ilgili konulara kısıtlama getirmek isteyebilirsiniz. Parasal konularda kısmetleriniz olabilir ama sınırlandırıldığınızı da hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları yönetmek için mücadele edebilirsiniz. İşlerinizdeki aksilikler keyfinizi kaçırabilir. Yakın çevrenizdekilerden yardım alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün hassas olduğunuz konular sizi yorabilir. Sosyal konularla ilgilenmek arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Yeni başlangıçlar için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Beden sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yabancılarla ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Tartışmalardan uzak durun. Mücadele gerektiren konular olabilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sorumlu olduğunuz konularda beklemeler olabilir. Rutin işlerinizi tamamlamanız daha iyi olabilir. Bazı olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için uygun bir gün olmayabilir. Sabırlı davranmanızda fayda var. Duygusal olarak zorlanacağınız şeyler yaşayabilirsiniz.