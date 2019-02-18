18 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak özgüveninizi tazeleyecektir. Başarmak için en iyisini yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gelecek yönünde bir takım adımlar atmak size iyi gelecektir. Kendi iç dengenizi koruyabileceksiniz. Hobileriniz için harcamalar yapabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gün içinde ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Ev hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde hırslı davranabilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek için zaman zaman yalnız kalmak size iyi gelecektir. Kendi dengenizi bulmanız sizi rahatlatacaktır. Bazı konularda plan yapmanız gerekebilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu altında kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Yakın çevrenizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz. Kendi odak noktanızda kalmaya özen gösterin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizi sonuçlandırmak isteyebilirsiniz. Başarılı olmak için daha fazla çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Duygularınızı işlerinize karıştırmazsanız daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün gündeminizde duygusal konular ön planda olabilir. İlişkinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuları karşınızdakine benimsetmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda uyum içinde olmak sizin için daha iyi olabilir. İmaj değişikliği için uygun zamanlar var. Beslenmenize ve bedeninize dikkat edin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün duygusal olarak sizi hapseden konuları daha fazla hissedebilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Gün içinde kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğlen saatlerinde odağınızı değiştirseniz iç uyumunuzu yakalayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere yönelmeniz sizi rahatlatabilir. Yeni kararlar alabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gün içinde gelecek planlarınızla ilgili yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde üstlerinizle birlikte çalışmanız gereken durumlar oluşabilir. İlişkide olduğunuz kişiler ön planda olacaktır. Başkalarından alacağınız destekler işlerinizi toparlamanıza yardımcı olacaktır. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Çalışma hayatınızda değişimler olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için mücadele verebilirsiniz. Hırs yaptığınız konuları daha fazla gündeme getirme eğiminde olacaksınız. Üstlerinizle birlikte yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları göz ardı etmemenizde fayda var.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Bazı konuları keşfetmek için adımlar atabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendi düşüncelerinizi başkalarına ifade etmek için istek içinde olabilirsiniz. Zirvede kalmak için yeni planlar yapmanız gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konular dikkat çekebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün endişe duyduğunuz konularla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı konularda çözüme ulaştırmanız gereken olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi çok yıpratmamaya çalışın. Doğru kararlar almak için uygun zamanlar var. Gün içinde banka işlerinizi halletmeniz gerekebilir. Yatırımlarınızla ilgilenebilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki kişiye daha fazla özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. Gizli kalan konulara dikkatinizi verebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak sizin için önemli olabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde sizi uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işler bugün gündeminizi meşgul edebilir. Çalışma arkadaşlarınızla organize olmak sizi rahatlatacaktır. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Ev hayvanlarınızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sizi yıpratan konulara karşı tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir.