18 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Evinizde huzuru sağlamak adına, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız. Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak isteyebilirsiniz. Fakat fikirlerinizi kendi amaçlarınız doğrultusunda değerlendirmekten yanasınız. Bugün, ailenizin de katılacağı ortamlarda bulunacak ve bu durumu sosyal yaşantınızla birleştireceksiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yüksek hayalleri olan bir kişisiniz ve bugün Ay tepe evinizde ilerlerken, toplumsal hırslarınızı ön plana çıkarıyor. Uzun süredir olmasını istediğinizi kişisel arzularınız ön plana çıkacak. Çevrenizle bazı çatışmalar yaşasanız bile, isteklerinizi yaşama geçirmek için gerekli iş birliğini sağlayabileceksiniz.Üst düzey kişilerle görüşmeleriniz olacak.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Kendinizi ispat etme konusunda zorluklardan etkilenmiyor ve olayların üstesinden kısa sürede gelebiliyorsunuz. Değişen olaylara karşı çok çabuk uyum sağlayacağınız bir gün. Kısa çözümler üretme yoluna gitmeli ve güven duygunuzdan yola çıkmalısınız. Başarınız için bazı arkadaşlarınızdan istediğiniz desteği alacaksınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sizi sıkan bir konudan kurtulmak için harekete geçmeniz ve yorgunluğu göze almanız olasıdır. Böyle bir durumunuz varsa aslında hemen harekete geçmeniz de gerekiyor zaten. Eğer tembellik etmeyip harekete geçerseniz herşeyin çabucak bittiğini ve düşündüğünüze değmediğini göreceksiniz. Bugün aşk hayatınız da oldukça aktif olabilir. Siz bir kadınsanız, bir beraberliğiniz varsa bile, sizi çok beğenen bir erkekle tanışabilir veya birarada bulunup, hoş vakit geçirebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Güneş ve Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Bireysel egonuzla, içsel duygularınız bazı çatışmalara neden olacaktır. Arzular ve güçlü istekler arasında yaşadığınız gelgitler, amaçlarınızı da bir bakıma ön plana çıkaracaktır. Bu özelliğinizi, en çok karşılıklı ilişkilerinize yansıtacaksınız. Dikkat, sinirli tavırlarınız tepki alabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Kendinizi keşfetmenin farkındalığı içinde olacaksınız. Uzun süredir gündemde olan istekleriniz için iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere yardım etme isteği içindesiniz ve yardımsever duygularla hareket edebilirsiniz. Bugün, sizinle karşıt düşünce içinde olanları kendi tarzınızla bertaraf edeceksiniz

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bireysel duyguların ön plana çıkması ve aşka bakış açınızda emr-i vaki davranmanız sonucunda, ilişkinizde enerji yoğunluğuna bağlı sorunlar yaşayabilirsiniz. İdare edilmekten hoşlanmayacağınız ve kendi isteklerinizi direteceğiniz bir gün. Olayların yönünü kendi doğrularınız için değiştirmek istemeniz doğal.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Kişisel zevklerinizde bir artış görülüyor ve bazı duygularınızı denetlemek zorunda kalabilirsiniz. Sistemli ve içine kapanık davranışlarınız yüzünden çevrenizde tepki yaratabilirsiniz. İstediğiniz konuları seçerek, bazı konuları kendinize ayırmak isteyişiniz sizin olağan parçanız hale geldi.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İçsel hesaplarınızın yüksek olduğu bir gün ve önce kendinizi yargılamaktan yola çıkıyorsunuz. Bugün, Ay Aslan burcunda ilerliyor ve iletişim konusunda engel tanımıyorsunuz. Çevrenizde sabit düşünmekle suçlanabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi savunma gereği duyacak ve etkileşim konusunda özgün davranacaksınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Maddesel konularda hırslı yönünüz ortaya çıkıyor. Bugün, bazı başlangıçlar yapmak için uygun zaman olduğunu düşünebilirsiniz. Finans konularında özgürlükçü davranmak isteyecek ve parasal kazançlarınıza yön vermek zorunda kalacaksınız. Hedeflerinizin sınırları üzerinde sizi zorlayacak düşünceler üretiyorsunuz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Kendi gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Çevresel iletişim konusunda iyimser davranmakla olumlu olayların başlangıçlarını yapacaksınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflere açıksınız ve bir takım gelişmelere pozitif bir şekilde yaklaşımlarınızın artısını göreceksiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün, özgürce çalışmaktan yanasınız ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Kişiselliğinizi vurgulamaktan ve sessiz bir şekilde kendi düşüncelerinizi savunmaktan yanasınız.. Gizli gücünüzün farkında oluşunuzla, aynı paralellikte gelişen olaylara yaklaşım tarzınız, size farklı bir güven duygusu veriyor.