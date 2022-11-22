18 yaşında trafik kazasında yaşamını yitirdi

Karpaz-İskele anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Hasan Öztürk hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 07:40 sıralarında, Karpaz – İskele Anayolu üzerinde Kumyalı’da sakin Hasan ÖZTÜRK (E-18), yönetimindeki FE 884 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Mehmetçik – Pamuklu dört yol kavşağına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu ağır yaralana araç sürücüsü Hasan ÖZTÜRK kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

PGM/BRT