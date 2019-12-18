18 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI!

18.12.2019 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından K.D.F.O.(E-18)’nun kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.