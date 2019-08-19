19 AĞUSTOS GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Arkadaş canlısı olsanız bile bugün herkes otomatik olarak sizden etkilenmez. Kiminle konuştuğunuz konusunda seçici olun, aldığınız tepkileri not alın. Sezginizi kullanın, niyetiniz yeni bir aşk bulmaksa, başarılı olabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün dolandırıcı olabilecek, garip ve aldatıcı taleplerle karşılaşmanız çok muhtemel. Kendinizi baskı altında bulursanız, kibarca reddedin. Bu çatışma çözülmesi zor olacak bir gerilim yaratabilir. Duygularınız sizi aldatabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bir arkadaşınızın ya da yaşlı bir akrabanızın doktor randevusunda yanında olmanız veya tıbbi test yaptırmasına yardımcı olmanız için biraz zaman ayırmanız gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Başkalarının sizi görme şeklinin mutlaka sizin olduğunuz gibi olmadığını unutmayın. Kimseyi memnun etmek için kendinizi değiştirmek zorunda hissetmeyin. Tek sorumluluğunuz kendinize. Düşüncelerinizi değiştirmenizi isteyen garip olaylar olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Kalbinizin ve aklınızın size söylediklerinin arasında bir tutarsızlık ve gerginlik var. Sizi çok farklı yönlere çekiyorlar. Bugün ani kararlar vermekten kaçının. Kendinizi melankolik hissedebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Açıkça söylemek gerekirse, sizden ne beklendiği konusunda biraz şaşkınsınız. Özellikle akraba ve arkadaşlarınızla aranızda sık sık yanlış anlaşılmalar olabiir. Gergin durumu daha da kötüleştirmekten kaçınmak için ani hareket etmekten kaçının.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Beklenmeyen bir sağlık sorunu sizi zorlu bir finansal duruma sokabilir, ancak bu geçici olacak. Yapılacak en iyi şey vücudunuzu dinlemek, onu iyi hissettiren şeyin ne olduğunu keşfetmek.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Her yeni girişime dikkatle yaklaşın. Tüm projelerin tam olarak planlandığı gibi gitmediğini unutmayın. Yol boyunca her zaman karşılaştığınız yeni engeller olacak. Kendinizi anlamsız durumların rahatsız etmenize izin vermeyin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bir kariyer hamlesi veya yeni bir iş ortaklığı yapmayı düşünüyorsanız, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınızla ve ortaklarınızla konuşun. Bu "el sıkışma" anlaşmaları için iyi bir zaman değil. Yanlış anlamalar olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Hayatınız bir süredir değişiyor. Özellikle aşk hayatınızla ilgili olarak, eşiniz ve siz artık eskisi kadar iyi bir şekilde bağlantı kurmuyorsunuz. Bugün gecikmiş sorunları çözmek ve yeni bir başlangıç ​​yapmak için ideal bir gün.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Evinizi yenilemek için yenilikçi ve sıradışı fikirleriniz bugün gündeme gelebilir. Evinizde yapacağınız yenilemeler size yatırım getirisi olarak dönmeyebilir ama keyifli ve eğlenceli bir proje olacağı için, devam.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Aile ve geniş aile günün odak noktası. Evinden çıkması gereken daha yaşlı bir akrabayı ziyaret edebilirsiniz. Sadece birlikte yürüyüşe çıkarak ya da market alışverişini yapmaya gönüllü olarak birinin hayatını aydınlatabilirsiniz.