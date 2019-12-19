19 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yaşadığınız her kötü şeyin sorumlusu siz değilsiniz. Kendinizi sürekli suçlamaya devam etmeniz olumlu yanlarınızı görmenizi engelliyor ve hatta bunları köreltiyor. Ne kadar iyi bir insan olduğunuzu kendinize hatırlatmalı ve buna göre yaşamalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bazı şeyler uzaktan çok hoş görünmesine rağmen yaklaştıkça kusurlarını fark etmeye başlarsınız. İnsanlar da böyledir. Uzaktan baktığınızda gözünüzde büyüttüğünüz birini yakından tanıma fırsatı bulacağınız bugün hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İnsanların sözlerini tutmasını beklerseniz yapacağınız işler aksayacak. Kimsenin yardımına muhtaç değilsiniz. Kendi başınızın çaresine bakmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Aile bireylerinizden birinin yaşadığı sorunlar karşısında kayıtsız kalmanız hiç doğru değil. Bu kişiye elinizden geldiğince destek olmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

En son trendleri takip edip modaya uymak uğruna kendi benliğinizi, zevkinizi ve isteklerinizi kaybetmiş gibi duruyorsunuz. Kalabalık içinde kaybolmak ve diğer herkese benzemek yerine farklı olmayı tercih etmek size daha uygun, bunu unutmayın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Okulda veya iş ortamınızda yakın bir arkadaşınızla düştüğünüz fikir ayrılığı üzerinde fazla durmamalısınız. Bazen haklı olmak yerine karşınızdaki kişiyi kırmamak daha önemlidir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün bulunduğunuz bir ortamda doğruları konuşarak herkese dürüst bir insanın nasıl olması gerektiğini göstereceksiniz. Çevrenizdeki çoğu insan size hayranlıkla bakarken kötü duygular besleyenlerin de olabileceğini aklınızdan çıkarmayın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün imza attığınız her belgeyi detaylıca okuyun. Atlayacağınız herhangi bir ayrıntı ileride size çok pahalıya mâl olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Hayatınızdaki her karşılaşmanın çok anlamlı olmasını beklememelisiniz. Tanıştığınız her insanın size bir şeyler katmasını beklemek doğru değildir. Bu yüzden bugün felsefi konulara kafa yormak için doğru değil denilebilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün beyniniz aynı bir makine gibi çalışıyor. Yeteneklerinizi o kadar güzel bir şekilde pratiğe döküyorsunuz ki herkesin takdirini kazanıyorsunuz. Kendinize güvenmekten ve göğsünüzü gererek yürümekten asla çekinmeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün ileriye dönük planlar yapmak için doğru bir zaman değil. Aile içinde yaşanacak ufak bir sorunun atlatılmasından sonra planlara devam edebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün iş yerinizde gergin bir ortam oluşabilir. Patronlarınızdan birinin söyleyeceği olumsuz sözler sizinle ilgili olmamasına rağmen üstünüze alınmaya meyillisiniz. Bunu yapmamalı ve moralinizi bozmamalısınız.