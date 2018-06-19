19 HAZİRAN GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla çatışmalar yaşayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Kontrolünüz dışında gelişen, beklemediğiniz bir yerden maddi destek almanız söz konusu. İkili ilişkilerinizde fikir ayrılıkları yaşamanız olasıdır. Kendi fikirlerinizde inatçı ve fikirlerinizi kabul ettirmek için ısrarcı olmanız mümkün.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelmek isteyebilirsiniz. Yaşam standartlarınız hakkında düşünebilir, kendinize daha keyifli yaşam alanı oluşturmak için ihtiyaçlarınızı gözden geçirmek istemeniz olasıdır. Bakış açınızı genişletmek için farklı kültürlere ilgi duyabilir, tatil için plan yapabilirsiniz. İçinizde keyifli bir heyecan oluşur.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün iş ve kariyer konularınız gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel konularda hızlı düşünüp olası problemleri hızlı çözmeniz olasıdır. İletişim trafiğinizin oldukça yoğun olacağı anlar var. Birçok işle ilgilenebilirsiniz. Bu işlerden maddi kazanç sağlamanız mümkün. Çevrenize karşı duyarlı ve yardım sever tavırlarınız sayesinde ihtiyaç duyulan biri haline gelebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

İş yerinizde hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yoğun iş temposu içinde planlanan hedeflere ulaşmak için toplantılara katılabilir, takım çalışması organizasyonu düzenleyebilirsiniz. Yaptığınız çalışmalarda ekip arkadaşlarınızın desteğini almanız sizi stresten uzaklaştırır. Dostlarınızla bir araya gelmek keyifli anlar paylaşmak size iyi gelecektir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Maddi kaynaklarınızla ilgili huzursuz durumlar yaşayabilirsiniz. Ailevi konularda kontrolünüz dışında gelişen olaylar gerilime sebep olabilir. Olaylarla ilgili iç sesinizi dinlemeniz size doğru yolu gösterecektir. Bugün kendinizle kalmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destek sizi rahatlatacaktır.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızda zihinsel olarak yaptığınız işlerinizde başarınız yüksektir. Detaycı yaklaşımınız devamlı bir şeyleri sorgulamanız iş yoğunluğunuzu arttırmaktadır. İletişiminizin yoğun olacağı bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili konularda endişe duyabilirsiniz. Kendinizle ilgili konuları ihmal etmemenizde yarar vardır. En yakın zamanda kontrollerinizi yaptırmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün sahip olduğunuz kaynaklar konusunda düşünmeniz olası. Eşinizden kaynaklı ya da ailenizden gelecek olan finansal destek hayallerinizi gerçekleştirmeniz için bir fırsat olabilir. Yeteneklerinizi kullanabilir, yeteneklerinizi geliştirmek için kursa gitmek isteyebilirsiniz. Sahip olduğunuz değerleri çoğaltmak sizi motive edecektir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün İlgilendiğiniz işlerde yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Kendi işinizle yeni bir işi birleştirebilir farklı bir sitil ortaya çıkartabilirsiniz. Yakın çevrenizde olan kişileri kontrol etme isteği içinde olmanız mümkün. İletişiminizin akıcı olmasına rağmen, bazı konularda kendinizi net ifade etmek istemeyebilirsiniz. Bu durum ikili ilişkilerinizde kriz oluşturabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çalışacağınız bir gündesiniz. Aileniz ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Babanıza ait gayrimenkuller konusunda sizden destek isteyebilir. Bu konu üzerinde araştırmalar yapmanız olasıdır. Kendinizi evinizde özgür ve huzurlu hissedersiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün rutin işlerinizi bir yana bırakıp yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Yoğun iş temposundan çıkıp kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Eşiniz veya sevgilinizle keyifli anlar paylaşmak için plan yapma isteği duyarsınız. Alış – verişe çıkıp hediye alabilir ya da romantik bir akşam yemeyi ayarlayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yapmış olduğunuz işlerde sorumluluğunuz artabilir. Artan sorumluluğunuz yoğun bir iş temposunda çalışmanıza sebep olacaktır. Çalışma arkadaşlarınızdan alacağınız destekler sizi rahatlatabilir. Finansal konularda harcamalarınıza dikkat edeceğiniz bir gün. Arkadaşlarınızla program yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma ortamınızda yapacağınız iş anlaşmalarına dikkat etmenizde fayda vardır. Araştırmadan, detayları kontrol etmeden sözleşme imzalamanız sizi zor durumda bırakabilir. Finansal konularınızda ortak hesaplarınızı kontrol etmenizde yarar var. Gereksiz yapılan harcamalar dikkatinizi çekebilir. Ummadığınız bir yerden maddi destek alabilirsiniz.