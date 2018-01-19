19 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki olaylarla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda ilerleyebilmek için daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Bu yoğun çalışmanın sonunda kazanç elde edebilirsiniz. Kendiniz için harcamalar yapabilirsiniz. Duygusal anlamda sıkıntılar olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizden destek almak sizi rahatlatabilir. Aldığınız sorumlulukların üstesinden gelebileceksiniz. İşlerinize yön kazandırabilirsiniz. Kişisel anlamda uyarıcı etkiler altında kalabilirsiniz. Çatışmalardan uzak kalmanızda fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün farklı konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Sizin için yeni olan şeyler öğrenebilirsiniz. İşlerinize hız kazandırmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. İlişkiler ön planda olabilir. Çaba gösterdiğiniz işlerden beklediğiniz faydaları alabilirsiniz. Gün içinde biten veya kopan durumlar olabilir. Keyfinizi kaçırmamaya özen gösterin.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ortaklı konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda karşılaştığınız engellerle mücadele edebilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları daha iyi hale getirmeye çalışabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili beklenmedik destekler bulabilirsiniz. Yaşadığınız konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün eşiniz veya ortaklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için daha fazla çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yeni işler eklenebilir. Mahkeme ile ilgili konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde keyfinizi kaçıran olaylar gündeme gelebilir. Hızlı karar değişiklikleri yaşayabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızda artış olabilir. Yeni işler gündeminizi etkiyebilir. Belirginleşmeye başlayan işlerinize yön kazandırabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilgili koşullar sizi etkileyebilir. Bazı işleri akışına bırakmak sizi rahatlatabilir. İş hayatınızdan gelecek paralar olabilir. Akşam saatlerini eşinizle geçirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün keyif aldığınız ortamlarda bulunabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili işler sizi oyalayabilir. Aşk hayatınızla gündeme gelebilirsiniz. Gün içinde yediklerinize dikkat etmenizde fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ailenizi ilgilendiren konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla çaba göstermeniz gerekebilir. Yön vermeniz gereken konularda kararlar alabilirsiniz. Emlak ve toprak ile ilgili konularda hırs yapabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara yönlenebilirsiniz. Değişen koşullar canınızı sıkabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün ilgilendiğiniz konularla ilgili eğitim almaya başlayabilirsiniz. Yeni sorumluluklar açığa çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar sizi de içine alabilir. Planlarınızı değiştirmeniz gereken koşullar ortaya çıkabilir. Can sıkıcı konulara yoğunlaşmamanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün parasal konularda daha dikkatli olmak isteyebilirsiniz. Yeni bir şeyler oluşturmak için sorumluluk alabilirsiniz. Birikimleriniz değerlendirmek için fırsatlar oluşabilir. Gün içinde alacağınız kararlar size sorumlulukta getirecektir. Maddi konulardaki gelişmeler bugün sizi daha iyi hissettirebilir. Başkalarından yardım alabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kişisel konularla ilgilenebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyleri yapma fırsatı bulabilirsiniz. İlgilendiğiniz konularda yeni başlangıçlar olabilir. Sorumlu olduğunuz işlere yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Önünüzdeki engelleri aşmak için sevdiklerinizden destek alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde enerjiniz yüksek olabilir. Gün içinde duygusal değişiklikler yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün sizi zorlayan olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni başladığınız konularda sorumluluklarınız artabilir. İlerleme kaydetmek için çaba gösterebilirsiniz. İlgilendiğiniz konuları inşa etmek isteyebilirsiniz. İşlerinizde sıkışmalar olabilir. Yönünüzü belirlemekte zorlanabilirsiniz. Gün içinde olaylar değişebilir. Tepkisel davranmayın.