19 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Hayatınız için planlamalar yapmak size iyi hissettirebilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye dikkat etmelisiniz. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ailevi konularla ilgili yeni planlar yapmanız gereken olaylar yaşanabilir. Babanıza ait konular gündeminizi etkileyeceği zamanlar var. Güven arayışına girebilirsiniz. Ani tepkilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bugün masraflarınızda artış olabilir. Akşam saatlerinde parasal konular daha fazla önem kazanabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Fikirlerinizin hız kazandığı, yeni planlar yapacağınız bir gündesiniz. Kısacası hareket halindesiniz. Yazışmalar ve konuşmalar gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı ilişkilerinizde ani kopmalar yaşayabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara da zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda maddi yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Yeni düşünceler geliştirebilir ve maddi kaynaklarınız için yeni planlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yeni fikirlerle güne başlayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar var. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Kişisel hassasiyet yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konular için harcamalarınızı abartabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz. Hayatınız da gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz. Yeni planlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız içsel süreçleri karşınızdakilere yansıtmamaya özen göstermelisiniz. Ani tepkilerden doğan kopmalar yaşanabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Bu konuda planlar yapıp, harcamalarda bulunabilirsiniz. Arkadaş gruplarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İşten gelen destekler sayesinde kendi zevk aldığınız konulara zaman ayırabileceksiniz. Akşam saatlerinde masraflarınızda artış olabilir.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili yeni düşünceler ve planlar içine girişebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili masraflar gündeme gelebilir. Kendinize zevk aldığınız konularla ilgilenecek zamanlar yaratabilirsiniz. İlerleyen saatlerde parasal konular önem kazanabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yeni şeyler öğrenmek için uygun bir gündesiniz. Kendinizi ifade edebilmek için yeni fikirler bulabilirsiniz. Yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak için heyecan duyuyor olabilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarda artış olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratacak olaylardan sakınmanızda fayda var. Finansal konularla ilgili yeni fikirler üretebilirsiniz. İlişkilerinizde ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. Ani kopmalar yaşanabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat edin. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınız artabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Eşinize ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birlikte yeni planlar yapmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgili masraflarınızda artış yaşayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz konulara yönleneceğiniz zamanlar olacaktır. Akşam saatlerinde parasal konular gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma ortamında yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeni düşünceler geliştirebileceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha temkinli olmanızda fayda var. Yaratıcılığınızı iş hayatınıza taşıyabilirsiniz. Akşam saatlerinde masraflarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarla zaman geçirmek size iyi gelecektir.