19 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Yabancılarla ilgili konularda bitişler olabilir. Yeni ufuklara açılma isteği içinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işler ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla yolculuklar planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Gelecek beklentilerinizin üzerinde zaman harcayacağınız bir gündesiniz. Planladığınız işlerinizde bitişler yaşanabilir. Üzerinde çalıştığınız konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Gün içinde duygularınızın sizi yönlendirdiğini düşüneceğiniz zamanlar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Bazı konularda sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Derin paylaşımlar içinde olmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Uğraştığınız işlerde, bilemediğiniz nedenlerden dolayı sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlar gündeme gelebilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Öğle saatlerinde daha fazla içe dönebilir, duygusal yoğunluk içinde olabilirsiniz. Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda eksiklikleri tamamlamak isteyeceğiniz zamanlar var.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün ikili ilişkilerinizde bazı sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonra paylaşımlarınızda daha fazla derinlik arayabilirsiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eksikleri kapatmak ve daha iyi hale getirmek için işlerinize yoğunlaşabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili bitişler olabilir. Hedefleriniz için daha hızlı ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde yaşanan sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilir. Bürokratik engellerle uğraşabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün ortasında duygusal paylaşım içinde olacağınız birilerini arayabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Ortaklı parasal konularla meşgul olabilirsiniz. Finansal konularda yenilenmeye gideceğiniz zamanlar var. Endişe yaratan durumların üzerinde çalışarak daha iyi hale getirmek isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar sizi yorabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmek için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konularda bitişler olabilir. Öğleden sonraki zamanlarda duygusal yönden yoğun paylaşımlar içine girebilirsiniz. Gün içinde sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Sizi yoran konulardan uzak durun.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Uğraştığınız konularda kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz bir gündesiniz. İşlerinizde eksikliklerinizi tamamlamak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Gün içinde keyif alacağınız harcamalarda yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde aşk hayatınız canlanabilir. Duygusal paylaşımlar içinde olacağınız zamanlar var. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gün içinde ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Gün içinde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ilgilendiğiniz konuları daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün iletişimin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz. Gün içindeki sıkışıklıklar moralinizi bozmasın.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Uğraştığınız işlerde bitişler yaşayabilişiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulardaki yaşadığınız sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir. Öğlen saatlerinde sevdiklerinizle derin paylaşımlarda buluşmak isteyebilirsiniz.