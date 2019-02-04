19 yıllık taciz davası!

Talat Bulut’tan Hande Ataizi’ne büyük tepki: ‘Neden iftira attın, 19 yıl boyunca neden bununla beslendin?’

Geçtiğimiz günlerde Ali Eyüboğlu’nun sunduğu Magazin Noteri programına telefonla bağlanan Hande Ataizi çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Talat Bulut tarafından 20 yıl önce film çekimleri için gittiği Van’da taciz edildiğini iddia eden Ataizi bu kez ‘ben öyle bir şey demedim, o haberi gazeteciler yaptı’ açıklamasında bulundu.

Hande Ataizi’nin bu açıklamalarının ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına Talat Bulut telefonla bağlandı. Ünlü oyuncu, Hande Ataizi’ne ; ‘Neden iftira attın, 19 yıl boyunca neden bununla beslendin?’ sözleriyle tepki gösterdi.

İşte Talat Bulut'un açıklamalarından satış başları:

Bu kişinin söyledikleri üzerinde yorumlar yapıldı, suçlamalar yapıldı.

19 yıl önce iftira atan kişinin ‘hayır ben öyle bir şey söylemedim. Gazeteciler söyledi’ yorumu çok enteresan.

Bu kişinin itiraflarının ardından neden kimse ona ‘neden iftira attınız, 19 yıl boyunca neden bununla beslendiniz?’ diye sormuyor.