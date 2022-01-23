1964'ten Beri Gizemi Çözülemeyen Fotoğraf Karesi: Solway Firth Spaceman

1964'te İngiltere'de çekilen bir fotoğrafa yanlışlıkla giren ve o günden beri ne olduğu konusunda bir uzlaşıya varılamayan astronot kılıklı bir şey Solway Firth Spaceman. Gelin, bu hikayenin detaylına inelim.

Solway firth spaceman; 1964 yılında, jim templeton adında bir itfaiyecinin peş peşe çektiği üç fotoğrafın birinde görünen astronot kılıklı şey. kimisi astronot diyor, kimisi gelecekten gelmiş biri, kimisi uzaylı, kimisi arı yetiştiricisi...

23 mayıs 1964'te jim templeton, kızını ve karısını alıp ingiltere'de solway firth adlı bir yere gidiyor. kırlık, yeşillik bir yerde güzel vakit geçirmek istiyorlar ailecek. solway firth de kızının üç kare fotoğrafını çekiyor peş peşe. hiçbir şeyin farkında değil henüz.

Evlerine geri dönüyorlar ve templeton, filmi fotoğrafçıya veriyor. basılan fotoğrafları aldığında görüyor ki kızının ikinci fotoğrafında, arkasında birisi duruyor. bu kişi nedense ilk ve üçüncü fotoğraflarda yok. filmin üreticisi kodak, filmi muayene ediyor; bir arıza, hile, sahtecilik, dalavere bulamıyor ve fotoğrafın gerçek olduğu hükmüne varıyor. hatta o yıl büyük bir para ödülü de koyuyor, fotoğrafın sahte olduğunu ispat edene vermek üzere. denilene göre bugüne kadar kimse ödülü alamamış.

Templeton, "o sırada ben ve kızımdan başka kimse yoktu çevrede" diyor. civardaki insanlar oradaki bir bataklığın uzak ucundaki bir arabanın içinde oturan birkaç yaşlı hanımmış dediğine göre.

Fotoğraf yayınlandıktan sonra "majestelerinin hizmetinde" olduklarını söyleyen ama kimlik göstermekten kaçınan iki siyahlı adamın kendisine gelip onu sorguladığını, fotoğrafları çektiği yere gittiklerini, adamların ikinci bir astronot görüp görmediğini sorduklarını söylüyor. adamların kendisinden fotoğraftakinin o sırada oradan geçmekte olan birisi olduğunu söylemesini istediklerini, reddedince siyahlı adamların öfkelenip onu orada bırakarak arabalarıyla çekip gittiklerini anlatıyor.

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