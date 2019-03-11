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  3. 2.5 yıl psikolojik şiddet gördüm!

2.5 yıl psikolojik şiddet gördüm!

2.5 yıl psikolojik şiddet gördüm! 117

Demet Şener çocuklarının babası İbrahim Kutluay’dan 4 Mart’ta boşanmıştı. 3 milyon liralık tazminata, kızı ve oğlu için de aylık 32 bin 500 lira nafakaya hak kazanmıştı.

 