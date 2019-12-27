2 ADAMI KAÇIRIP, ZORLA SENET İMZALATTILAR!

İskele’de bir sitede bulunan dairenin satışından elde edilecek olan 12 bin 195 Sterlin tutarındaki komisyonluk ücretinin Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani tarafından alınmasını engellemek isteyen beş zanlı, Erfan Nourmohammadi ve Milad Marivani'yi önce kaçırdı ardından darp edip zorla senet imzalattı. Yunus Nural, Jamshed Turaev, Misak Shahmohammadi, Devlet Barat Baydar ve Mohsen Vatanshenas adlı zanlılar şikayet üzerine tutuklandı. Mahkeme zanlıların 3 er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.



