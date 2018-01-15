2 ANİ ÖLÜM!
Ölüm sebebi...
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Uzun zamandan beri Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve 12 Ocak’tan beri kronik yoğun bakım servisinde tedavi gören Yılmaz Haydar Dolmacı’nın (E-70), dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis açıklamasına göre, Dolmacı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “bağırsak kangreni” olduğu tespit edildi.
Akdoğan'da sakin Özkan Tümsek (E-61) dün saat 13.30 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Etiketler : Yılmaz Haydar Dolmacı, Özkan Tümsek, ani ölüm
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