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2 ANİ ÖLÜM!

2 ANİ ÖLÜM!

Ölüm sebebi...

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Uzun zamandan beri Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve 12 Ocak’tan beri kronik yoğun bakım servisinde tedavi gören Yılmaz Haydar Dolmacı’nın (E-70), dün saat 14.00 sıralarında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, Dolmacı’nın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “bağırsak kangreni” olduğu tespit edildi.

Akdoğan'da sakin Özkan Tümsek (E-61) dün saat 13.30 sıralarında, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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