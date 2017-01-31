2 ARABAYI DAĞITTI!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün saat 14:20’de meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Eşref Bitlis Caddesi Önder Avm önünde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan her 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. Polisten alınan bilgiye göre David Tanios Youn (E-82) yönetimindeki DY 131 plakalı aracı ile Serbest Liman Bölgesi istikametinden Sulu Çember istikametine doğru seyrederken Onur Sokak kavşağına geldiği esnada dikkatsiz bir şekilde yolun sağında bulunan Onur Sokaka dönüşe geçmesiyle birlikte Sulu Çember istikametinden Serbest Liman Bölgesi istikametine doğru seyreden Nurettin Korkmaz (E-34) yönetimindeki GP 556 plakalı aracın önünü tıkayarak çarptı.

Boş araziye girerek durabildi

DY 131 plakalı araç çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde sağa doğru savrularak ara yoldan ana yola çıkmak için bekleyen Cansu Tahsiner (K-27) yönetimindeki LL 346 plakalı araca çarptı ve boş araziye girerek durabildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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