2 ARAÇ KUNDAKLANDI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lapta’da dün sabah 02.45 sularında, park halindeki 2 araç üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı. Olayla bağlantılı 1 zanlı tutuklandı

Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halinde bulunan 2 araç, dün sabah saat 02:45 sularında kundaklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Duygu Gilanlioğulları’na ait ML 348 plakalı salon araç ile Ali Vapur’a ait CD 776 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı.

1 araç tamamen yandı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın ise arka kısmı yanarak zarar görmüş ve arka camı ısıdan patladı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-20) tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.