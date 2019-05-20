2 AYRI BÖLGEDE YANGIN!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:30 sıralarında, Haspolat’ta arıtma tesisinin güney batı kısmında, Hasan Yayıcık, körük ile arı kovanlarını dumanladığı sırada arıların kendisini sınaması sonrası körüğün yere düşmesi sonucu kuru otlar alev aldı.

Çıkan yangın sonucu 5 adet arı kovanı, 6 metre uzunluğunda plastik sulama borusu ve yaklaşık 1000 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de Yağmur Sokak üzerinde, E.L. tarafından kaynak işi yapıldığı sırada atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu Hasan Yönlüer ve Şener Dereli ye ait avlular içerisinde bulunan 70×10 metrelik çitler, 2 adet incir, 1 adet hurma, 2 adet adet zeytin ve 6 adet süs ağacı yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

