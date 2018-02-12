2 AYRI KAZA!

Tüm önlem ve uyarılara karşın ülkede trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor.

Ahmet İkidereli

Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nun 6-7 km arasında dün sabah 01.00 sularında meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan araç tarlaya uçtu. Kaza, Hüsnü Çinto’nun yönetimindeki NZ 674 plakalı aracı batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkıp, tarla içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Önünü tıkadı

Bu arada, dün sabah saat 11.05 sularında Gönyeli’de meydana gelen trafik kazası da ucuz atlatıldı. Kaza, Tülay Özbayk’ın yönetimindeki PD 962 plakalı araçla Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada cadde üzerinde Orhan Gökalp’ın yönetimindeki ME 049 plakalı aracın önünü kesip çarpışmaları sonucu meydana geldi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeni Bakış