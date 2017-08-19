2 BİN TL’Yİ GÖTÜRDÜ

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dolandırmak kasti ile aracını satmak için anlaştığı Öncel Erol’dan 2 bin TL parayı alarak kayıplara karışan Adem Yılmaz 1 ay sonra İskele’de tespit edilerek tutuklandı. “Sahtekarlıkla para temini” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Yılmaz aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

2 bin TL’yi alıp kayıplara karıştı

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, zanlı Adem Yılmaz’ın 14 Temmuz 2017 tarihinde Mağusa’da Otobüs Terminalinde Öncel Erol’u dolandırmak kastı ile Renault 9 Brodway marka aracını hakikatte satmak niyetinde olmadığı halde 2 bin TL karşılığında satmak hususunda anlaştıktan sonra aracın devir formu ve evraklarını alıp hemen geri geleceğini beyan ettikten sonra 2 bin TL’yi alıp kayıplara karıştığını açıkladı. Zanlı Yılmaz’ın 17 Ağustos tarihinde İskele’de tespit edildiğini belirten Üreten, zanlının tutuklandığını söyledi. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Üreten, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Adem Yılmaz’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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