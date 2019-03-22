2 BUÇUK AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ!
Altında son durum...
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Altın fiyatları yükselişe geçti ve son ayların en yüksek rakamlarına ulaştı. Altın fiyatları yatırımcılarının ve ekonomi gündeminin takip ettiği en önemli konuların başında geliyor. Dalgalı bir seyir izleyen gram altın fiyatı son 2.5 ayın zirvesini gördü. İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başlamıştı ve haftanın son günü gelirken son iki buçuk ayın zirvesini gördü. Dün öğlen saatlerinde en yüksek noktaya çıkan altın fiyatları kapanışta düşüş yaşasa da son iki ayın zirvesinde yer alıyor. İşte güncel altın fiyatları…
21 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 230,04 TL’den alınıyor 230,07 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 369,25 TL’den alınıyor 377,58 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN: 736,19 TL’den alınıyor 755,15 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.534,00 TL’den alınıyor 1.557,00 TL’den satılıyor.
Etiketler : Altın fiyatları, yükseliş, son durum, altın ne kadar oldu, 22 Mart 2019
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