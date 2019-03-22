2 BUÇUK AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ!

Altın fiyatları yükselişe geçti ve son ayların en yüksek rakamlarına ulaştı. Altın fiyatları yatırımcılarının ve ekonomi gündeminin takip ettiği en önemli konuların başında geliyor. Dalgalı bir seyir izleyen gram altın fiyatı son 2.5 ayın zirvesini gördü. İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...