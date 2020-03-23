2. Dünya Savaşı sonrası Avusturya’da bir ilk!

Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, corona virüsü nedeniyle 2 .Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez askeri seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Tanner, Avusturyalı askerlerin salgına karşı gıda malzemesi ile tıbbi destek sağlamak ve operasyonlara yardımcı olmak için 'savaşmalarını' istedi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Klaudia Tanner yaklaşık 3 bin askerin Avusturya’da corona virüsüne karşı görev yapacağını açıkladı.

Salgın nedeniyle 21 kişinin öldüğü, 4 binden fazla vakanın bulunduğu Avusturya’da sıkı önlemler alınmıştı.